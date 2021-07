Els secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, respectivament, es van mostrar confiats ahir que la fàbrica de bateries de Volkswagen s’acabi situant a Catalunya, a causa del pes industrial que té la planta de Seat a Martorell. En declaracions als periodistes abans d’una concentració a Barcelona per reclamar l’increment del Salari Mínim Interprofessional, aquests dirigents sindicals s’han referit a l’anunci que va fer ahir Volkswagen que preveu situar la seva tercera fàbrica de bateries per al cotxe elèctric a Espanya, després de les anunciades a Alemanya i Suècia. La fàbrica «ha d’estar a prop principalment de la planta de Seat», va opinar Ros. Per la seva banda, Pacheco va reclamar la reunió del pacte nacional de la indústria a Catalunya per parlar sobre els fons de la UE i en particular del Projecte Estratègic Per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) de l’automoció, projecte al qual tant Volkswagen com Seat ja van confirmar que demanaran participar-hi, i que preveu injectar 4.295 milions en la indústria de l’automoció espanyola fins a 2023 per preparar-la per a la fabricació de vehicles elèctrics.

D’altra banda, l’escassetat de subministraments de microxips obligarà a Seat a tancar la planta de Martorell durant dos dies, el 19 i 20 de juliol que ve, i no es descarten «ajustos addicionals». La companyia automobilística ha informat a més de que el dia 21 de juliol es reprendrà la producció en la línia 1, mentre que la 2 i la 3 no tindran activitat.

«Malgrat els grans esforços per mantenir obertes les línies de producció, l’escassetat en el subministrament global de semiconductors, que afecta tota la indústria de l’automòbil», obligarà a aquest tancament de la planta de Martorell, assegura la companyia en un comunicat.