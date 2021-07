Seat ha pactat amb els sindicats tancar dos dies la planta de Martorell per l'escassetat en el subministrament global de semiconductors que afecta tota la indústria de l'automòbil, segons ha informat la companyia. En concret, el tancament tindrà lloc el 19 i 20 de juliol. El 21 de juliol la producció es reprendria a la línia 1, però les 2 i 3 seguiran sense activitat. La companyia explica que s'han acordat mesures de flexibilitat interna amb els representants sindicals, i confirma que està fent "tot el possible" per mantenir la producció habitual. Alerta, però, que "no es poden descartar ajustaments addicionals".

L'automobilística alemanya també indica que la demanda dels models Seat i Cupra es troba actualment "en nivells pre-covid". Cupra ha entregat més cotxes en els primers cinc mesos del 2021 que en el conjunt del 2020. Finalment, la companyia també explica que farà "tot el possible" per fabricar i entregar els vehicles "en el menor temps possible".