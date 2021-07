El procés per trobar un substitut a Nissan continua i nous actors han entrat a escena. Són dos fabricants d’automòbils d’origen asiàtic, el nom del qual encara no ha transcendit, però que ja portaven setmanes mostrant el seu interès. I en l’última reunió de la taula per a la reindustrialització dels terrenys de Zona Franca, Montcada i Sant Andreu, celebrada aquest passat dijous, van acabar per formalitzar-lo. A aquests se suma un altre competidor, ja conegut però que ha concretat la dimensió de les seves intencions: el grup belga Punch, especialitzat en la fabricació de components per a l’automoció, que afirma que pot posar damunt de la taula 650 milions d’euros per invertir.

Els treballs per seleccionar un successor per al gegant nipó entren en la seva fase decisiva. Al llarg d’aquest estiu els diferents projectes interessats hauran de concretar per escrit els seus projectes i per a això podran sol·licitar informació sensible sobre l’estat de les plantes i les condicions dels terrenys. A més dels dos nous competidors asiàtics, hi ha altres quatre candidats que ja havien formalitzat les seves intencions.

D’una banda hi ha una aliança empresarial que s’enfocaria a components de la electromobilitat. Un altre és el fabricant de motocicletes elèctriques d’origen català Silence, que des d’un primer moment va aixecar la mà per fer-se amb els atractius terrenys de Zona Franca (pròxims al port de Barcelona i propietat del Consorci). I després hi ha altres dos, Ronn Motor i Punch, que podrien reciclar part de les instal·lacions. Aquest últim va fer públic aquest dijous un comunicat en el qual publicitava una capacitat d’inversió de 650 milions d’euros, així com una capacitat per a donar ocupació a 1.000 persones de de entrada i elevar aquesta xifra a 2.000 cap a finals del 2025. El 31 de desembre la multinacional automobilística nipona abaixarà definitivament la persiana després de dècades d’activitat i deixarà de produir a Catalunya. Tant el Ministeri d’Indústria com el Departament d’Indústria del Govern estudiaran les ofertes dels actuals candidats. Abans de l’1 d’octubre es realitzarà un filtre per a acabar de definir els projectes.