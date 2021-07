Les exportacions catalanes es van disparar un 58% el maig en comparació amb la mateixa dada del 2020, fins als 6.783,5 milions d’euros i s’han situat pràcticament a nivells del 2019, quan aleshores les vendes a l’exterior van suposar 6.838,7 milions d’euros. Segons va informar ahir el Ministeri d’indústria, Comerç i Turisme, les exportacions catalanes continuen representant al voltant del 25% del total de l’Estat. Els principals sectors exportadors van ser els productes químics, amb 1.959,4 milions d’euros (28,3%); seguit dels béns d’equip, amb 1.133,3 milions (+64,7%) i de l’alimentació, begudes i tabac, amb 1.050 milions (+27,5%). Només aquests tres sectors sumen el 61% del total.

Tot i les restriccions causades per la pandèmia l’any passat, les exportacions del maig del 2021 se situen només un 0,8% per sota de les registrades al maig del 2019, quan encara no hi havia pandèmia, pel que fa a les importacions al maig, van créixer un 53,3%, fins als 7.389,8 milions d’euros, i que representen el 27,3% del total a l’Estat. Per demarcacions, a la de Barcelona les exportacions al maig es van disparar un 64,2%, fins als 5.280,6 milions d’euros. També van pujar en força a les comarques de Tarragona, en un 56,1%, fins als 763,6 milions d’euros, mentre que a la demarcació de Girona ho va fer en un 28%, fins als 561,2 milions d’euros i a les de Lleida en un 19,6%, fins als 178,1 milions d’euros.

Quant al període acumulat des del gener d’aquest any, les exportacions han crescut un 27,6%, en comparació amb el mateix període del 2020. En total, les vendes a l’exterior han sumat 32.591,7 milions d’euros.

Els principals sectors exportadors també han estat els productes químics, amb 9.468.6 milions d’euros, un 16,6% més; els béns d’equip, amb 5.479,7 milions d’euros, un 33% més; i alimentació, begudes i tabac, amb 4.802,1 milions d’euros, un 12,4% més.

D’altra banda, les importacions en els primers cinc mesos de l’any han representat 35.575,8 milions d’euros, un 14,9% més si es compara amb el mateix període del 2020. En total, representen el 27,4% del total de l’Estat. Les exportacions a l’Estat van sumar 27.202 milions d’euros al maig, un 55,3% més que en el mateix mes del 2020, mentre que les importacions es van enfilar un 55,6%, fins als 27.062 milions d’euros, segons les dades del Ministeri. En el període acumulat des del gener, les vendes a l’estranger van créixer un 23,5%, fins als 125.351,4 milions d’euros i les importacions hi van fer en un 17,4%, fins als 129.770,9 milions d’euros.