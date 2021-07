El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha assenyalat que la nova Política Agrària Comuna (PAC) obrirà una nova etapa amb una aplicació de les ajudes més justa, que beneficiaran qui més les necessiti i l’agricultura familiar.

En la clausura d’un curs d’estiu, Planas va explicar que l’objectiu de la reforma és propiciar una major sostenibilitat ambiental, econòmica i social, i que les activitats agrícoles i ramaderes incrementin la seva capacitat de generar riquesa i ocupació en el medi rural. El ministre va insistir que un dels eixos principals de la nova PAC serà el relleu generacional per garantir el futur de les explotacions agrícoles i ramaderes amb un nou enfocament, i que s’incentivarà també el protagonisme de la dona en les activitats del sector agroalimentari. Així mateix, va assenyalar que Agricultura treballa amb el d’Indústria i altres departaments en un projecte estratègic de recuperació i transformació econòmica (PERTE) per al sector agroalimentari, una iniciativa amb un enfocament «més transversal, agregador i amb efecte multiplicador».

Planas va subratllar la gran oportunitat per al sector agroalimentari que suposen els fons de recuperació comunitaris, tot subratllant que «són un gran repte nacional i una gran oportunitat, a més d’un punt d’inflexió per a Espanya». Així, va indicar que els fons que suposaran un important estímul per a la modernització econòmica d’Espanya i, en particular, del sector agroalimentari, que té un caràcter estratègic. En aquest sentit, el ministre va apuntar que «els fons no només estan per cobrir necessitats pressupostàries, sinó per ajudar la transformació de futur».

Planas va valorar el compromís de la UE per impulsar la recuperació dels Estats membres, principalment amb l’instrument Next Generation UE. Pel que fa al pla de recuperació per al sector agroalimentari, va dir que el ministeri gestionarà el component tres del pla, dotat amb 1.051 milions d’euros, als quals se sumen les quanties gestionades per altres ministeris i que també beneficien el sector.