Les 'Kellys' han decidit impulsar una central de reserves d'hotels pròpia amb establiments que compleixin amb un "segell de treball just". El sindicat que agrupa les treballadores de la neteja i cambreres de pis s'ha cansat d'esperar i de la falta de "voluntat política", i ha decidit posar en marxa aquest projecte amb hotels on es respecti el conveni col·lectiu, no hi hagi externalitzacions i comptin amb igual retribució entre homes i dones. "Els viatgers podran reservar les seves habitacions directament amb nosaltres", ha apuntat Vania Arana, portaveu de les Kellys Barcelona. El sindicat iniciarà aviat una campanya de micromecenatge a través de Goteo per aconseguir els 60.000 euros necessaris per crear la central de reserves d'hotels.

"Amb aquest finançament podrem fer el portal web de reserves, una aplicació mòbil potent, els convenis amb els hotels, una assessoria tècnica, publicitat i un llarg etcètera per fer realitat aquest projecte", ha detallat Arana. La campanya de micromecenatge portarà per títol 'Reserva la teva habitació amb les Kellys' i tindrà una durada de 80 dies, amb l'objectiu d'aconseguir un mínim de 60.000 euros i un màxim de 90.000. "Amb aquesta central de reserves volem intentar canviar el paradigma més mercantilista d'altres opcions com Booking o Trivago. Volem demostrar que es pot generar riquesa posant per davant el benestar i la salut dels treballadors", ha assenyalat la portaveu de les Kellys Barcelona, que aquest dilluns ha presentat la iniciativa a la plaça Reial.

"Evidentment els establiments hotelers que formaran part de la nostra central de reserves s'han de comprometre amb aquest segell de treball just i de qualitat", ha reiterat Arana. Segons les Kellys Barcelona, ja hi hauria alguns hotels disposats a sumar-se a aquesta iniciativa. "Diversos establiments amb el segell ecològic ja podrien formar part de la nostra central de reserves, però després s'haurà d'anar hotel per hotel a parlar amb ells", ha apuntat Arana. Inicialment, el portal de reserves se centrarà en Barcelona ciutat i rodalies, però es vol anar ampliant fins a arribar a tot el món. "La central de reserves de les Kellys començarà a Barcelona, però vol tenir hotels també arreu d'Europa i a l'Amèrica Llatina", ha reflexionat en veu alta la portaveu de les Kellys Barcelona.

"Falta de voluntat política"

"Estem molt il·lusionades, creiem que això funcionarà. Aquesta central de reserves pretén ésser també una eina de transformació social que vagi més enllà de la contractació d'allotjament en hotels", s'ha mostrat convençuda Arana. "Es tracta d'un turisme més sostenible i basat en el respecte, la bellesa i el benestar", ha reblat la portaveu de les Kellys Barcelona, que ha lamentat la "falta de voluntat política" per impulsar el segell de qualitat laboral a l'hostaleria. L'any 2018, el ple del Parlament va instar el Govern a crear aquest segell, però en tres anys no s'ha fet res. "El mateix conseller El Homrani ens va dir que no li donava suport i que no el desenvoluparia", ha criticat Arana.

"I la patronal també va enviar una carta en contra del segell de qualitat hotelera aprovat al Parlament", ha recordat la portaveu de les Kellys Barcelona, que tampoc han trobat 'bona sintonia' amb l'actual conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent. "Ens va demanar temps i que ja es posaria en contacte amb nosaltres, però ha passat més d'un mes i no hi ha novetats", ha lamentat Arana. "Segueix sense haver-hi cap voluntat política i, per això, hem decidit fer el pas i engegar el camí nosaltres amb la central de reserves d'hotels", ha conclòs la portaveu de les Kellys Barcelona.