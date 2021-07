El 54,1% dels ciutadans ha utilitzat la targeta de dèbit com a mitjà de pagament habitual el 2020, segons l’Enquesta nacional sobre ús de l’efectiu del Banc d’Espanya. El pagament en efectiu és el mètode més utilitzat per el 35,9% de la població, el 37,5% en els municipis de menys de 100.000 habitants. Aquest mitjà de pagament ha caigut respecte a l’any anterior, en línia amb el descens sostingut des de 2014, quan el 80% dels enquestats ho escollien com a primera opció. A més, el 2,5% de la població ha deixat de fer servir efectiu per motius d’higiene a causa de la pandèmia. Aquest hàbit de pagament ha caigut especialment durant el període de confinament, a causa de l’estímul d’altres mitjans de pagament i les mesures higièniques. El 69,1% dels ciutadans i el 61,3% dels establiments que han modificat els hàbits per la pandèmia apunten que els mantindran aquest any. Tot i aquest descens, el pagament en efectiu continua sent el mètode més utilitzat en la població de menor i major edat. El 26,4% del petit comerç el considera el seu mètode de pagament preferit, per sota el 36,2% de 2019.