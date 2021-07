Avalis de Catalunya ha tancat el primer semestre del 2021 amb una formalització de noves garanties per 93 milions d’euros, amb un total de 1.215 operacions. Aquests 93 milions d’euros en avals serveixen per donar suport a les pimes i autònoms principalment en la obtenció de liquiditat ateses les restriccions derivades de la pandèmia. Aquesta línia garanteix fins el 100% de l’import per operacions d’inversió fins a 250.000 d’euros i el 90% de l’import per operacions fins a 1.000.000 d’euros. A més, permet obtenir el finançament fins a deu anys sense garantia real i fins a quinze anys en cas d’aportació d’aquesta. En paral·lel, Avalis de Catalunya ha superat ja la xifra dels 6.000 socis, un miler més de socis respecte al 2020 (+23%). Durant aquests sis primers mesos del 2021, les operacions avalades per l’entitat han permès que més de 129 milions de finançament induït arribin a pimes i autònoms.