La Cambra de Comerç d’Espanya va elevar les previsions de l’economia espanyola fins al 6,2% per al 2022, vuit dècimes més del que havia estimat inicialment el Servei d’Estudis de l’ens. La revisió a l’alça es deu a l’efecte esperat dels fons europeus Next Generation i de la recuperació dels nivells normals d’activitat en sectors importants com el turisme, l’hostaleria i el comerç un cop s’hagi generalitzat la vacunació i s’aconsegueixi contenir la pandèmia.

D’altra banda, la institució també preveu que l’ocupació podria créixer l’any que ve un 4,6%, l’equivalent a la creació de 800.000 llocs de treball, mentre que la taxa mitjana d’atur durant el 2022 se situarà al 15,4%, sis dècimes menys que les previsions del maig passat. Això vol dir que l’ocupació perduda durant la pandèmia no es recuperaria fins al començament del 2023.