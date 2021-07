El preu de la bombona de butà estàndard passa a costar des d’aquest dimarts 15,37 euros, la xifra més alta des del març del 2015, quan va ser de 15,88 euros. Aquest preu ja ha entrat en vigor després que aquest dilluns el Butlletí Oficial de l’Estat publiqués les noves tarifes. Al març, el butà costava 13,96 euros i al gener, el preu es va fixar en 13,31 euros. Facua ha advertit que és el tercer cop aquest any que el preu de la bombona puja i ha demanat una modificació dels instruments de càlcul en la revisió de tarifes que «assegurin la protecció dels interessos econòmics dels consumidors». Segons estableix la resolució del BOE, els nous preus tenen una periodicitat bimestral i per tant no es tornaran a revisar fins d’aquí dos mesos. En un comunicat, l’associació de consumidors Facua ha recordat que el màxim històric de la bombona van ser els 17,5 euros que van haver d’abonar els usuaris, entre el 14 de maig del 2013 i el 16 de març del 2015.