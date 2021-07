El Consell Comarcal de l’Anoia ha realitzat una ronda de visites per aprofundir en el teixit productiu comarcal i i detectar projectes que podrien optar als Fons Europeus de la Recuperació Next Generation. El vicepresident primer del Consell Comarcal de l’Anoia, Jordi Cuadras, destaca que «més d’una cinquantena d’empreses del territori han sabut aprofitar l’actual conjuntura post pandèmia i avui són exemple d’innovació, de creació de noves línies de negoci i de conservació dels seus llocs de treball». Apunta, precisament, que «totes les empreses que estem visitant tenen en cartera projectes de digitalització i transició verda que resultaran cabdals en la captació d’aquests fons europeus. Veiem com tenim un teixit empresarial inquiet i amb empresaris al capdavant que tenen idees per a mantenir i fer créixer la seva activitat, el que vol dir generar oportunitats i donar feina al nostre territori». Les empreses visitades en aquesta ronda de visites pertanyen a diferents municipis i a àmbits tan diversos com el tercer sector, el tèxtil, la metal·lúrgia, el reciclatge, la mobilitat, l’energia, les telecomunicacions i la construcció. Una de les voluntats del Consell Comarcal és afavorir l’establiment de sinergies entre empreses i sectors d’activitat del territori que facin possibles aquests projectes de reconversió econòmica, segons l’ens.