La patronal Foment del Treball reclama estabilitat política i seguretat jurídica en la legislatura que acaba de començar a Catalunya per afavorir el retorn de les empreses. «No pensem que hi hagi una data determinada, és un procés que quan abans comencem millor», va comentar el vicepresident coordinador de l’Institut d’Estudis Estratègics de la patronal, Jordi Alberich. Segons va advertir, a llarg termini l’empresa que no torni pot perdre lligams a Catalunya i els centres de decisió i de treball s’aniran desplaçant cap a altres comunitats. Alberich creu que el context actual és «d’excepcional complexitat» i que la legislatura que acaba d’arrencar a Catalunya «és la més transcendental des de la recuperació de l’autonomia». Alberich ho va dir en la presentació del primer informe de Conjuntura 2021 ‘Entendre el moment. Aprofitar la recuperació. Evitar l’eufòria. Prioritats davant la nova legislatura a Catalunya’.