Després de més d’un any de debat i un mes i mig després de la seva posada en marxa, el nou canvi de tarifa de la llum no s’ha traduït en un augment de les vendes d’electrodomèstics més eficients a Catalunya. Segons dades de l’Associació de Comerciants d’Electrodomèstics de Catalunya, el gremi no ha registrat grans variacions respecte a l’exercici anterior, i preveu que la tendència es mantingui fins a finals d’any.

Si bé les vendes al sector van pujar el 3% interanual el 2020 –malgrat dos mesos d’aturada per l’estat d’alarma–, l’associació preveu tancar 2021 amb uns ingressos pràcticament iguals a l’any passat. L’organització atribueix l’estancament a diversos factors, sent la manca de demanda interna el més destacat. «Encara no hi ha eufòria per consumir; la confiança de la gent segueix lluny dels millors moments», assenyala el president de l’Associació de Comerciants d’Electrodomèstics de Catalunya, Joan Calbet.

Els electrodomèstics més eficients acostumen a ser més cars, i amb la caiguda d’ingressos que han patit les famílies per la covid, són moltes les que opten per posposar les seves compres. «La diferència de preu entre un electrodomèstic normal i un de més eficient ronda els 200 o 300 euros», explica. Davant aquesta situació, el sector reclama la posada en marxa d’un nou pla ‘renove’ per impulsar la compra de productes més eficients i contribuir així a la transició energètica. «Pensem que ara és el moment clau per impulsar-lo; amb el suport dels fons Next Generation, serviria per renovar els electrodomèstics i aconseguir estalvis en la factura de la llum», defensa Calbet.

De fet, el president del gremi assegura que, amb la compra de nous electrodomèstics que consumeixen menys, les famílies amb prou feines notaran l’increment que ha experimentat la factura de la llum durant l’últim mes. «Amb una inversió d’uns mil euros pots tenir un frigorífic, una rentadora i una placa per la cuina –els tres electrodomèstics més comuns– i aconseguir un estalvi de fins al 25%», assegura. Per altra banda, Calbet destaca que l’amortització és «prou ràpida», d’entre dos i tres anys.

Malgrat que els venedors d’electrodomèstics no preveuen un increment de les vendes aquest any per l’entrada en vigor de la nova tarifa de la llum, sí que entreveuen un canvi de consciència en relació amb els hàbits de consum. «La gent pregunta cada cop més per la classificació energètica dels aparells», comenta Calbet, qui també creu que el preu passarà a ser un factor que tindrà cada cop menys pes en la tria de productes.