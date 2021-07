Els ingressos de les asseguradores per primes a tancament de juny es van situar en 31.600 milions d’euros, un 5,5% més que l’any anterior, segons informa Unespa. No obstant això, el sector encara no ha recuperat els valors prepandèmics i factura un 6,4% menys que fa 24 mesos.

Per segments, els que evolucionen millor són els de salut i multiriscos. Les assegurances d’assistència sanitària han incrementat els seus ingressos un 10% en comparació amb el 2019. Les pòlisses que protegeixen immobles, mentrestant, creixen un 9% en dos anys.

L’assegurança de l’automòbil segueix sent la línia d’activitat que més negoci aporta, però no s’ha recuperat encara de la irrupció del coronavirus.