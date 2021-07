El Govern ha aconseguit salvar ‘in extremis’ i per un vot el Reial Decret per a la reforma dels interins després del suport d’ERC. Tanmateix, això ha estat possible a costa de cedir a la seva tramitació com a projecte de llei, el que permetrà als partits a proposar esmenes per modificar el text ja publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). La nova titular de Funció Pública, María Jesús Montero, ja ha avançat la seva disposició a incorporar novetats, com el compromís que els eventuals de l’Administració que portin 10 anys a la mateixa plaça no hagin de passar per una oposició. La votació va estar summament renyida i es va desencallar en els moviments entre bambolines durant les últimes hores, evitant un fiasco com el que va suposar la derrota amb el Reial Decret llei sobre els romanents municipals.

«Difícilment ens en presentaran un de millor, perquè el pactarien amb les dretes», va justificar la portaveu republicana Pilar Valluguera; que no va amagar el to crític amb les formes i el fons. «Senyors del PSOE, tenen una última oportunitat per complir els seus acords. Si us plau, per una vegada estiguin a l’altura», els va etzibar des de la tribuna d’oradors; criticant-la manca de diàleg previ. Els vots favorables d’alguns partits nacionalistes van permetre superar els de signe contrari, com els d’EH Bildu, Junts, la CUP, PDECat o el BNG, així com el bloc de la dreta de PP, Vox i Ciutadans.