L'empresa Maquinària Agrícola Solà confia tancar el 2021 amb una facturació de 18 MEUR. El seu director general, Jordi Solà, assegura que és un "bon moment" pel sector i apunta que la crisi de la covid-19 no els ha passat factura, tot al contrari. L'empresa especialitzada en la fabricació de sembradores exporta a més de 23 països i l'objectiu per aquest any és consolidar-se als mercats de l'Europa de l'Est i entrar a nous països on encara no hi són presents com ara Rússia. A Solà fabriquen unes 900 màquines l'any, una cinquantena de les quals són d'alta tecnologia. De fet, aquest és un dels mercats que va a l'alça: "a dia d'avui els pagesos ja poden controlar les màquines des de casa sense haver-se de desplaçar", relata Solà.

La crisi de la covid-19 no ha afectat el mercat de la maquinària agrícola i a l'empresa Solà de Calaf asseguren que passen per un "bon moment". "Estem en una fase de consolidació i durant tota la pandèmia no hem deixat de produir", apunta el director general de la companyia, Jordi Solà. "Tot el tema alimentari està tibant moltíssim i hi ha una pujada important al món de l'agricultura", remarca.

També han notat, des de fa uns quants anys, que l'alta tecnologia ha irromput amb força al món de l'agricultura i cada cop tenen més demanda de màquines molt precises i especialitzades. Del total de màquines que fabriquen a Calaf, un 20% ja són d'alta tecnologia. Solà explica que, sobretot, tenen molt èxit en la sembra del monogra, com ara el blat de moro, el gira-sol o la remolatxa, ja que "és un cultiu que se sembra d'un en un, les llavors són molt cares i, per tant, és on pot haver-hi un estalvi més elevat".

L'empresa ven actualment a 23 països diferents i ara mateix les exportacions ja suposen un 50% de la seva facturació. Els principals països on exporta la companyia són Algèria, Marroc, Tunísia i França, tot i que també té una forta presència als mercats de l'Europa de l'Est.

Malgrat que l'activitat a l'empresa Maquinària Agrícola Solà de Calaf va iniciar-se l'any 1956, la societat no es va constituir formalment fins l'any 1971, ara fa cinquanta anys. Per celebrar-ho, des de l'empresa han organitzat una jornada de portes obertes el dia 11 de setembre què es faran visites guiades a la fàbrica i també hi haurà una exposició de les sembradores.