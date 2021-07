Els experts avisen que «caldrà acostumar-se» a un mercat elèctric «volàtil» i als alts preus de la llum que s’han desbocat aquesta setmana, trencant fins i tot el rècord de preu màxim abans d’ahir. L’augment del cost és fruit d’un conjunt de factors que propicien la volatilitat del mercat i que no minvaran a curt termini, segons economistes, representants de clústers empresarials, operadores i experts en el sector energètic. «Ens hem d’acostumar a veure aquests preus fins d’aquí a final d’any», va resumir Marc Bonet, el Responsable de Desenvolupament de Negoci de Barcelona Energia. El preu de la llum del mercat majorista fa dies que marca rècords històrics. Aquest dimecres, va superar la barrera dels 110 euros el megawatt hora entre les vuit i les deu del vespre, un valor que no s’havia assolit mai. Fins ara, el màxim s’havia registrat l’11 de gener de 2012, amb 103,76 euros. La configuració del rebut de la llum depèn dels costos fixos, variables i dels impostos. En aquest cas, s’han disparat els costos variables. L’augment respon a una combinació de factors com el pic de calor, la menor contribució de les d’energies provinents de fonts renovables al mix, l’increment del preu del gas i l’augment dels drets per emetre CO₂.

Els experts coincideixen a assenyalar que aquest escenari s’allargarà i que el govern espanyol té un marge de maniobra limitat per evitar una pujada immediatament. D’un costat, Bonet assegura que «d’aquí a finals d’any no hi ha arguments» per pensar en una baixada pel preu de l’energia i considera que no «començarem a veure la llum» fins que entrin noves renovables al sistema energètic espanyol. David Villar, que és cap d’Unitat de Prospectiva Energètica i Sostenibilitat de l’ICAEN creu que aquest mes de juliol, els preus es mantindran «al voltant dels 90 o 100 euros el megawatt hora», el doble del preu mitjà que es pren com a referència, els 50 euros el megawatt hora.

Com a mesura urgent per frenar aquesta corba de preus, el Congrés dels Diputats va convalidar dimecres la rebaixa de l’IVA del 21% al 10% fins al desembre i la suspensió del 7% de l’impost sobre la producció per al tercer trimestre. De moment, els experts coincideixen a dir que l’efecte de la rebaixa fiscal quedarà «diluït» i «emmascarat» per l’increment del preu del gas natural i per l’augment dels drets d’emissió de CO₂. Associacions en favor dels drets dels consumidors com Facua-Consumidors en Acció han reclamat al govern espanyol que dugui a terme «d’una vegada» mesures per posar fre a «l’especulació de l’oligopoli energètic». L’entitat ha demanat un canvi de regles en la subhasta del mercat majorista, la baixada de l’IVA de forma permanent i el control de les ofertes «fraudulentes» de les elèctriques. Villar afegeix que aquesta és una bona línia a seguir i que el govern espanyol ha de «pressionar» els socis europeus per obrir el debat per canviar les regles del mercat elèctric.

Els experts també assenyalen la importància de «l’eficiència» en ple pic de preus. En aquest sentit, Bonet posa l’èmfasi en «què pot fer l’usuari» per contrarestar les pujades del mercat. Ha assegurat que «ara pren molta importància l’eficiència», i conèixer bé els patrons de consum i les potències contractades. Per això, insisteix en la necessitat d’acompanyar-se d’un operador «responsable» que «amb el canvi de tarifes no hagi aprofitat per apujar preus» i que «faciliti eines» per saber com es pot reduir el consum. Ana Garcia recorda que «el consumidor només pot influir per reduir la factura que paga en el cost de l’energia». En resum, les previsions dels experts sobre el mercat elèctric indiquen que el problema pot allargar-se, perjudicant l’economia dels consumidors i empreses. I és que l’efecte de l’increment del cost de l’energia pot arrossegar el creixement del PIB català en plena arrencada de la recuperació de la crisi de la covid-19.