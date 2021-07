L’escassetat de microxips ha agreujat la crisi de producció de vehicles a l’Estat, segons l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (ANFAC). El sector ha tancat juny amb 172.696 unitats, una caiguda del 18,1% respecte al mateix mes de l’any passat. En comparació amb les dades prèvies a la pandèmia, la disminució és del 33,8%. Per altra banda, les exportacions també han patit un descens del 14,9% en el sisè mes de l’any en comparació amb el mateix període de l’any anterior, fins a 151.366 unitats. En l’acumulat en el primer trimestre, la xifra ha arribat a 1.035.609 vehicles, un increment del 30,6% respecte a 2020, però una caiguda del 16,1% en comparació amb el mateix període de 2019. Els centres de producció s’estan veient obligats a endarrerir la fabricació i a efectuar mesures especials com la suspensió temporal de línies de producció fins que la falta de semiconductors estigui resolta. El sector preveu que el ritme de facturació dels components s’ajusti a la demanda del sector de l’automoció a partir del primer semestre de 2022.En el primer semestre s’han fabricat 1.205.577 vehicles. Per la seva banda, els principals mercats europeus també se situen molt per sota de les dades de producció registrades el 2019, tot i que estan aconseguint millorar les seves vendes en comparació al 2020.