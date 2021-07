El nombre de viatgers que van pernoctar en hotels de Catalunya al juny es va situar per sota la meitat del mateix mes del 2019. Segons dades provisionals de l’INE, 992.846 viatgers van dormir en hotels catalans al juny davant els 2,3 milions del 2019, mentre que les pernoctacions van caure un 68,5%, fins a les 2.156.308. Això situa l’estada mitjana de cada turista en 2,17 dies davant els 2,97 dies de fa dos anys. Si es compara amb 2020, ja en plena pandèmia, els increments mostren un increment del nombre de viatgers del 634%, aleshores van ser només 156.464; i el nombre de pernoctacions van pujar un 731,7% (294.695 el 2020). L’estada mitjana al juny del 2020 va ser d’1,88 dies. La majoria dels 992.846 persones que van fer nit en un hotel a Catalunya eren residents a l’Estat -690.203- mentre que 302.642 eren residents a l’estranger. Són dades que encara es troben per sota dels 810.104 turistes espanyols que van dormir en hotels catalans (-14,8%) al juny del 2019 i molt lluny dels 1,49 milions d’estrangers (-79,7%), respectivament, com a conseqüència de la pandèmia i les restriccions en la mobilitat.