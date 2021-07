La previsió de collita de poma per a aquest any puja el 16%, mentre que la de pera baixa el 14% respecte al 2020 a causa, principalment, de l’afectació per les gelades, segons han avançat Afrucat i el Departament d’Acció Climàtica. Enguany a Catalunya es colliran més de 273 milions de quilos de poma i més de 118 milions de quilos de pera; unes xifres que suposen per als socis d’Afrucat el 65% de la producció de l’Estat espanyol en el cas de la poma, i del 50% en pera. El president del Comitè de Poma i Pera d’Afrucat, Joan Serentill, comenta que, tot i la davallada de la producció, creuen que «l’aprofitament comercial» serà bastant superior al de l’any passat, per la qual cosa preveuen una campanya «esperançadora». Malgrat les gelades de la primavera, enguany a Catalunya es preveuen collir 273 milions de quilos de poma, la qual cosa, segons Afrucat, representa recuperar en part el potencial perdut el 2020, una campanya que va recollir 235 milions de quilos, lluny dels 315 del 2019, que va ser un any molt fort pel que fa a la collita de poma. Això implica, que amb la previsió d’aquest any, la producció serà un 13% inferior a l’habitual, explica Serentill. Respecte a la producció de poma a l’Estat espanyol, Afrucat suposarà el 65% dels 500 milions de quilos d’aquesta campanya.