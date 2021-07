La Casa de la Culla de Manresa va acollir ahir la presentació a la demarcació de Barcelona de la desena edició dels premis Cartaví, una iniciativa de l’Associació Vinícola Catalana (que presideix el manresà Valentí Roqueta) que pretén fomentar l’excel·lència de les cartes de vins al sector de la restauració i el coneixement dels vins elaborats a les DO catalanes.

L’acte el va presidir l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i va comptar amb la presència del mateix Roqueta, el president de la DO Pla de Bages, Joan Soler; el Cap de Serveis de la Secretària de l’Incavi, Xavier Agell i la directora de la revista Cuina, Judit Càlix, a més de la vicepresidenta de l’Associació Catalana de Sommeliers per Barcelona, Victòria Ibàñez, i el sommelier del restaurant El Cigró d’Or de Vilafranca, Ton Colet, que van debatre sobre com fer una bona carta de vins.

L’acte, que va aplegar representants del sector vinícola i de la restauració del Bages, a més dels regidors manresans Valentí Junyent i Pol Huguet, es proposava esperonar la participació al concurs i alhora lloar la qualitat dels productors locals. Va ser, alhora, una reivindicació del valor de la carta de vins com una «expressió del caràcter del territori», va dir Soler. Una «declaració d’intencions» dels restaurants. En aquest sentit, per a Roqueta els premis Cartaví (que es convoquen amb una periodicitat biennal) s’adrecen a aquells establiments que esdevenen «els que marquen la tendència en el consum» del vi i que en són «els millors ambaixadors». Roqueta considera que les cartes «expressen el sentiment i la vocació de les DO».

També l’alcalde Aloy va animar el sector de la restauració a participar d’uns guardons que alhora promouen «el ventall de productes i de productors de la DO» Pla de Bages. Xavier Agell va insistir que més enllà d’endur-se un dels guardons dels premis, participar-hi ha de servir també per aprendre a millorar en el disseny de les cartes.

En el debat entre Ibáñez i Colet es va reclamar que les cartes de vins tinguin «coherència» amb l’oferta gastronòmica dels restaurants i que siguin «clares i entenedores», i que alhora facin la funció de ser «una eina de comunicació amb el client» sobre la proposta de cada establiment.

Els premis Cartaví, que en la darrera edició van aplegar 400 restaurants de tot el país com a participants, s’estableixen en tres categories, en funció del preu mitjà de menú (sense incloure-hi el vi): a partir de 40 euros; de 20 a 40 euros; i menys de 20. Els restaurants interessats han de fer arribar la seva carta de vins abans del 29 d’octubre a la seu de l’Associació Vinícola Catalana, a Vilafranca del Penedès. Les semifinals dels guardons, distribuïdes per demarcacions, se celebraran el mes de novembre. Passaran a la final quatre restaurants per cada categoria i província, a més de quatre finalistes per categoria de la ciutat de Barcelona. Els guardons valoren el predomini de vins catalans i de proximitat, oferir informació del producte i l’ordre de presentació, entre d’altres factors.