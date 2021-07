La Inspecció de Treball estatal engega una campanya per combatre els riscos dels cops de calors sobre els treballadors i avisa que pot multar amb sancions d’entre 2.000 i 819.000 euros les empreses que no protegeixin les plantilles. El cos enviarà 137.500 cartes a companyies que donen feina a més d’un milió de persones assegurant que es donarà tractament urgent a les denúncies relacionades amb «l’estrès tèrmic». La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, recorda el cas del jornaler Eleazar Blandón, mort l’agost passat a causa d’un cop de calor després de ser abandonat a les portes d’un centre de salut. Amb aquest pla, la Inspecció de Treball posa el focus en l’exposició a les elevades temperatures, un risc per a la salut que pot tenir conseqüències letals». El que volem és evitar el que vam veure l’any passat amb Eleazar Blandón i el patiment de la seva família», va afegir Díaz.