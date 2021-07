L’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central convoca un any més un curs adreçat a gestories i assessories per acreditar-les com a centres especialitzats en l’acompanyament de projectes d’economia social i solidària. Aquest any el curs i la certificació presenten diferents novetats, segons explica l’Ateneu.

El principal canvi que presenta l’edició d’enguany és que el Segell que s’atorga al final del curs s’ha unificat amb la resta de 13 ateneus cooperatius de Catalunya. Això vol dir que també s’han unificat continguts i que la certificació que fins ara es deia «Segell Coopera», a partir d’ara es diu «Aquí assessorem l’economia social». Arran de la unificació de continguts, el curs també passa a tenir sis sessions en comptes de quatre. El segell «Aquí assessorem l’economia social» acredita les assessories i gestories que han seguit una formació específica en economia social i solidària organitzada pels ateneus cooperatius.