El preu mitjà de la llum al mercat majorista, que fixa part de l’import de la factura de la llum, ha tornat a remuntar aquesta setmana, amb valors que fregaran avui els 100 euros el megawatt hora, segons OMIE, l’operador designat per a la gestió diària de l’electricitat a la Península. Així, avui el preu mitjà se situarà en els 99,05 euros per megawatt hora davant els 99,52 euros que se’n van pagar ahir. Dimecres passat es va batre el rècord històric amb 106,57 euros i el mercat majorista ha seguit amb valors disparats una setmana després. El cost fixat per a avui continua sent elevat, és el cinquè més alt d’aquest mes de juliol, en el qual s’estan trencant tots els màxims històrics. El preu mitjà se situarà per sota dels 100 euros, tot i que en algunes franges del dia superarà aquest llindar, que és el doble del preu mitjà que es pren com a referència, els 50 euros el megawatt hora. Concretament, serà entre la una i les dues de la matinada, amb valors entre els 101 i els 102 euros i entre les set i les dotze del matí, quan s’assolirà el preu més alt de tot el dia, amb 104,54 euros. Per contra, els mínims seran entre cinc i sis de la tarda de dimarts (88,75 euros).