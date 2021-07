El Banc Europeu d'Inversions (BEI) han tancat un acord per mobilitzar uns 700 milions d'euros en ajudes a empreses durant els pròxims sis anys. L'acord preveu que el BEI aporti una garantia de fins a 300 milions d'euros a l'entitat per finançar projectes d'empreses de l'Estat.

L'objectiu és "impulsar les inversions en mitjanes i grans empreses en sectors clau per a l'economia com la innovació i el medi ambient", ha apuntat el BEI en un comunicat en què també subratlla que la mobilització de diners servirà per donar suport a petites empreses afectades per la pandèmia.