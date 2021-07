Els representants polítics del Consell Comarcal i del món empresarial del Berguedà van demanar ahir Raúl Blanco, Secretari General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d’Indústria, i que ahir va visitar el Berguedà, que el Govern espanyol pagui els 4,4 milions d’euros d’ajudes per la reconversió d’antigues zones mineres. Es tracta dels Miner, pendents des del 2013, i que en el seu dia havien de fer possibles inversions per 7 milions d’euros.

Les subvencions que en el seu moment no es van pagar havien estat concedides per a projectes d’infraestructures d’11 ajuntaments de la comarca, així com del propi Consell Comarcal del Berguedà, el Consorci de la Ruta Minera i el desaparegut Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs Berguedà (CFI). El conseller comarcal, Abel García, ha exposat al dirigent estatal que «si no fem alguna cosa, estem a la UCI».

Una altra de les peticions que se li va plantejar a Raúl Blanco és el suport perquè s’acabi el polígon comarcal de Rocarodona a Olvan. El director de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), Josep Maria Serarols, va posar l’accent en la necessitat de desencallar aquestes obres per disposar de sòl industrial i poder-lo oferir a les empreses interessades. Serarols va demanar que «s’injectin 10 milions d’euros» per completar una obra que ha qualificat «d’estratègica».

Accelerar els terminis

Per la seva banda, el president de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà, Josep Lara, va anunciar que «demanarem ajuda per accelerar els terminis» per acabar el polígon i posar parcel·les industrials al mercat. «No podem permetre que les empreses del territori marxin per falta de terrenys industrials», va assegurar Lara.

Mentrestant, Raúl Blanco va assenyalar que «s’ha de mobilitzar la capacitat industrial de les colònies de l’Eix del Llobregat» per aspirar a les subvencions estatals en aquest àmbit. El representant del ministeri va informar també de la propera convocatòria d’ajudes per a la digitalització d’empreses i la innovació i sostenibilitat industrial.

La visita de l’alt càrrec del govern espanyol al Berguedà coincideix amb el consens al territori per tirar endavant el Pla de Reactivació Econòmica de l’ACEB. En declaracions a Regió7, Serarols va assegurar que «ha estat una trobada molt satisfactòria, i va destacar que una de les reivindicacions realitzades al Secretari General d’Indústria és la de «discriminació positiva» cap al Berguedà. «Els deures estan fets, ara necessitem la col·laboració de les administracions», va defensar Serarols en relació al Pacte per a la Reactivació Econòmica.