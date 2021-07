Les empreses AgroFresc, de Sallent, i L’Albera de Can Marbres, de Castellolí, son dos de les iniciatives que opten a endur-se la tercer edició del premi Emprenedoria Quintanes/BBVA de l’entorn rural d’un total de deu nominades d’arreu de Catalunya. Aquest premi, que compta amb una dotació econòmica de 15.000 euros pel vencedor i 2.000 per cada un tres tres accèssits que atorga, va ser creat per l’escola EFA Quintanes, juntament amb la Fundació Antiga Caixa Manlleu, BBVA i Casa Tarradellas, l’any 2016, per posar en valor els negocis i les activitats del món rural. El guardó és biennal i, en aquesta edició, es van presentar 56 candidatures. El dia 16 de setembre els finalistes presentaran la seva proposta, i el 21 d’octubre s’entregaran els guardons.