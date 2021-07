Les autonomies rebran 112.213 milions d'euros en bestretes del sistema de finançament autonòmic l'any que ve, un 6,3% més que aquest 2021. És el que ha comunicat aquest dimecres el Ministeri d'Hisenda a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), segons fonts coneixedores de la reunió, que apunten que es tracta de la xifra més elevada de la sèrie històrica. A més, Hisenda també ha anunciat que l'any que ve rebran una transferència addicional d'uns 3.900 milions per compensar l'impacte negatiu de la crisi de la covid-19 en les liquidacions corresponents al 2020.

Hisenda també ha anunciat que l'Estat transferirà al voltant de 3.000 milions d'euros a les comunitats autònomes per compensar els efectes de la liquidació de l'IVA de 2017. Ho farà a través de l'aprovació d'una partida pressupostària el 2022. 3.900 milions per la covid.

La transferència de 3.900 milions pretén compensar l'efecte negatiu que tindrà sobre la liquidació de les bestretes de 2020 el fet que el govern espanyol les calculés sense tenir en compte l'impacte de la pandèmia. D'aquesta manera, el 2020 l'Estat va transferir més diners dels que van ingressar les autonomies. Les bestretes es calculen a partir d'una estimació i es reajusten dos anys després amb l'import definitiu que correspon a les autonomies per la recaptació real d'aquell any. En aquest cas, l'impacte de la pandèmia implicaria que el 2022 hagin de tornar diners a l'Estat. Les mateixes fonts indiquen que amb la transferència, Hisenda estarà blindant completament el sistema de finançament autonòmic dels efectes de la pandèmia.

Liquidació de l'IVA de 2017

D'altra banda, amb la transferència de 3.000 milions, Hisenda pretén compensar el fet que el 2019 les autonomies no percebessin l'import corresponent a la liquidació de l'IVA del desembre de 2017. Aquell any el govern de Mariano Rajoy va canviar el sistema de gestió de l'IVA i va ampliar el termini que tenen les empreses per liquidar l'impost. Això va fer que l'IVA del novembre del 2017 -que s'havia de liquidar al desembre- es comptabilitzés el 2018.El conflicte es desencadena pel fet que en el moment en què l'Estat va liquidar l'impost -dos anys després- només ha abonat a les autonomies els imports equivalents a onze mesos del 2017. Les autonomies han estat reclamant rebre la liquidació corresponent al mes que falta i algunes ho han portat als tribunals.

Finalment, el Suprem va sentenciar que l'Estat havia d'abonar l'import que va quedar pendent. Catalunya xifra en 443 milions la liquidació pendent de l'IVA del 2017.A més, el govern espanyol també ha comunicat el criteri de repartiment dels 13.486 MEUR addicionals que es van incloure en els pressupostos de 2021. Es repartiran per criteri de població ajustada.