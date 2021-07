La Cambra de Comerç de Barcelona preveu un creixement del PIB del 6,3% el 2021 i del 6,7% el 2022, segons l’informe de conjuntura catalana del segon trimestre de 2021 elaborat conjuntament amb l’equip AQR – Lab de la UB. L’ens és «relativament optimista» a curt i mitjà termini i defensa que l’impacte de la cinquena onada sobre l’economia pot ser «puntual». «Els vectors de fons que impulsen l’economia són prou sòlids perquè al llarg de la tardor i el segon semestre la recuperació es consolidi», va dir el director del Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç, Joan Ramon Rovira, que ha posat d’exemple comportament de la construcció o les exportacions. Tot i això, ha advertit del risc que suposaria «una inflació enquistada» en valors del 3%.

La Cambra constata que la fi de l’estat d’alarma i el relaxament de les mesures per contenir la pandèmia han suposat un «canvi favorable» en l’evolució de l’economia catalana el segon trimestre. La marxa dels negocis es recupera a tots els sectors econòmics el segon trimestre, excepte a l’hostaleria. L’ocupació efectiva –és a dir, descomptant els ERTO- encara se situa gairebé un 4% per sota dels valors prepandèmia però el nombre d’empreses actives ja supera les 230.000 per primer cop des de l’arribada de la covid, un 2,6% menys que a l’estiu del 2019. De fet, per al tercer trimestre l’ens estima una acceleració del PIB del 3,5% en comparació amb el segon, gràcies al consum i també a la inversió, estimulada per l’augment de la demanda agregada i condicions creditícies favorables. «Cal mantenir el bon ritme de vacunació i no abaixar la guàrdia en les mesures de distància socials», va dir, tot i això, la presidenta de la Cambra de Comerç, Mònica Roca, que, alhora, va instar a «posar-se a treballar ja» per assegurar una «implantació eficient a nivell sectorial i territorial» dels fons europeus. A Catalunya, s’ha registrat un augment dels preus a partir del mes de març. L’IPC ha escalat fins al 2,6% en termes interanuals al juny i l’ens ha puntualitzat que aquest increment s’ha produït principalment per l’escalada del preu de l’energia i que la majoria d’economistes ho atribueixen a la reversió dels descensos del 2020.