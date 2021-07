El centre tecnològic Eurecat Manresa està coordinant el projecte Life Infusion, que busca crear i provar a escala pilot un «nou sistema de depuració d’aigües residuals procedents del tractament de la part orgànica dels residus, amb l’objectiu de recuperar recursos com biogàs, nutrients, fertilitzants orgànics i aigua regenerada, així com reduir el seu impacte ambiental». El projecte vol millorar el tractament actual dels líquids procedents del tractament de residus municipals, mitjançant una sèrie de processos tecnològics que permetin recuperar els nutrients, l’energia i la pròpia aigua continguda als residus. El sistema es provarà en els centres Ecoparc de Montcada i Reixac, i Cogersa, a Astúries. Aquest projecte està finançat per la Unió Europea en el marc del programa LIFE i compta amb un pressupost de 3.119.601 euros.