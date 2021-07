Meritxell Bautista, cofundadora i consellera delegada de Fibracat –recentment venuda a l’andalusa Avatel–, ha estat escollida nova consellera de Fidem, la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora, que serveix per «donar suport i finançar dones emprenedores i impulsar i donar visibilitat a l’activitat empresarial femenina com a agent de desenvolupament econòmic i social». El consell de Fidem és un dels òrgans que segueix i valida l’activitat de la fundació. Bautista va assegurar que «el nomenament és un orgull i una empenta més a seguir treballant per la igualtat i promovent el talent femení, des del convenciment que per aconseguir una societat igualitària ens hem de comprometre de veritat i unir esforços».