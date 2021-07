El Tribunal Suprem ha confirmat la nul·litat del decret del Govern que va regular les eleccions de maig de 2019 a les cambres de comerç catalanes, que en el cas de la de Barcelona van donar la presidència a Joan Canadell, ara diputat de JxCat al Parlament, per haver-se saltat el tràmit d’informació pública. La sala contenciosa del Suprem ha acordat no admetre els recursos que la Generalitat i les cambres de comerç de Catalunya van presentar contra la sentència de març de 2020, en la qual el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) declarava nul el decret de 2018 que regulava el procés electoral a les entitats camerals. Això converteix en ferma la sentència del TSJC, que imposa a la Generalitat i a les cambres de comerç el pagament de les costes del procés judicial, iniciat arran d’un recurs que qüestionava la legalitat del procés electoral per haver-se omès el tràmit de participació ciutadana.