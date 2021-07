La 080 Barcelona Fashion tornarà el 25 d’octubre en una edició 100% digital i amb 22 dissenyadors i marques que presentaran les seves propostes, segons ha informat el Departament d’Empresa, que impulsa el certamen de moda. Entre les marques que desfilaran per la passarel·la hi ha Custo, Lola Casademunt, Guillermina Baeza o l’anoienca Escorpion. L’organització torna a apostar per l’emissió de continguts de moda en streaming al llarg de la setmana a través del canal 080TV. L’escenari de la 28a edició serà l’Espai XC, obra de l’escultor català, Xavier Corberó, projecte de 4.500 quadrats de formes i volums als que va dedicar els seus darrers anys. Completen la llista de participants Antonio Marcial, Paloma Wool, The (Real) Garcia o Txell Miras, All that she loves, Álvaro Calafat, Avellaneda, Eiko Ai, Eñaut, Júlia G, Escrbià, Is coming, Lebor Gabala, LR3, Martín Across, Moisés Nieto, Paola Molet, The Label Edition i Y_Como.