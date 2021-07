L’economia de l’Anoia agafa impuls i es recupera amb força de l’impacte de la Covid-19. Segons l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball, que elaboren conjuntament la Cambra de l’Anoia i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, aquest mes de juny la comarca va registrar un 0,5% més de llocs de treball i 1,5% més afiliacions que el juny del 2019. De fet, informa que aquest mes de juny s’ha sumat el major nombre d’afiliacions segons la residència padronal des del 2012. Els llocs de treball han augmentat un 4,2% el segon trimestre de 2021 respecte a un any enrere, la qual cosa fa que la xifra absoluta sigui de 35.000 llocs de treball a l’Anoia. Això sí, l’estudi avisa que cal tenir en compte que «aquest creixement anual està influenciat per la disminució d’afiliacions que es va produir a partir del març de 2020 per culpa de l’estat d’alarma».

Aquest increment positiu trenca amb la mitjana catalana que encara es troba en xifres negatives pel que fa al creixement d’afiliacions en comparació els nivells prepandèmia. Aquestes dades no inclouen les persones que estan en ERTO i que continuen donades d’alta com a afiliats que cotitzen malgrat no estiguin laboralment actius. «S’estima que la comarca va tancar el juny amb 1.200 persones en situació d’ERTO, una xifra inferior a la del maig passat quan es van comptabilitzar 1.500», diu l’informe.

D’altra banda, el tipus de règim d’afiliació que més creix son els assalariats, amb un increment del 5% el juny de 2021 respecte al juny de 2020, mentre que els autònoms han crescut l’1,5%. La xifra d’afiliats segons la residència padronal ha augmentat fins a gairebé 51.000 persones. Pel que fa a la residència de l’afiliat, els afiliats han augmentat un 5,1% a la comarca respecte a un any enrere i s’han assolit els 50.933 afiliats. Aquesta xifra absoluta és la més alta assolida des del 2012.

D’altra banda, la Cambra de l’Anoia torna a denunciar «la falta de dades territorials per abordar una profunda anàlisi economicoempresarial de la recuperació econòmica comarcal». Segons la Memòria econòmica de Catalunya 2020, l’Anoia va tancar el 2020 amb 3.045 empreses, però l’ens explica que «des d’aquest període ja s’ha deixat de quantificar la dada, atesa la falta d’actualització per part de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat».