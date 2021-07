La marca automobilística Seat, del grup Volkswagen i amb planta a Martorell, ha tancat el segon trimestre de l’any amb un benefici operatiu de 10 milions d’euros, la qual cosa suposa deixar enrere els ‘números vermells’ de 223 milions d’euros que es van comptabilitzar un any abans.

Segons els comptes semestrals de Volkswagen, Seat ha registrat unes pèrdues operatives de 26 milions d’euros els sis primers mesos de l’exercici actual, fet que representa una forta reducció del 90% respecte dels 271 milions d’euros que va perdre entre gener i juny del 2020. L’empresa ha explicat que durant els sis primers mesos d’aquest any el seu negoci s’ha vist afectat per l’escassetat global de semiconductors, la qual cosa ha motivat que no hagi pogut tancar el període amb guanys. Durant els sis primers mesos d’aquest exercici, Seat ha comptabilitzat uns ingressos de 5.656 milions d’euros, un 50,8% d’increment respecte de la xifra de negoci de 3.749 milions d’euros del mateix període de l’any precedent.

Durant el primer semestre, Seat ha comercialitzat al món 280.700 vehicles, la qual cosa es tradueix en una pujada interanual del 45,1%, gràcies a les vendes dels models híbrids endollables i a la demanda de les marques Seat i Cupra, que ha recuperat els nivells anteriors a la covid. L’empresa automobilística destaca que els volums de venda han superat les xifres que es van comptabilitzar el 2019 en diferents mercats. La companyia ha assenyalat que «fa tot el possible» per tancar l’exercici actual amb un resultat operatiu malgrat la falta d’estoc de semiconductors, que afecta el conjunt de la indústria automobilística. «Confiem que els models híbrids endollables i els resultats de la marca Cupra contribuiran positivament als resultats del conjunt del 2021», ha afirmat la companyia espanyola.