CaixaBank va culminar el primer semestre amb un benefici net de 4.181 milions d’euros, que inclou l’aportació de Bankia només en el segon trimestre, davant els 205 milions del mateix període del 2020. El consell d’administració de l’entitat ha aprovat repartir els dividends del 50% dels beneficis, després que el Banc Central Europeu (BCE) hagi aixecat el veto que va imposar a la banca en la distribució de guanys a partir de l’1 de setembre.

La comparativa amb l’exercici anterior es veu distorsionada no només per les provisions portades a terme el 2020 per la crisi del coronavirus sinó per la fusió amb Bankia, que es va fer efectiva en el primer trimestre. De la xifra total de benefici, 2.903 milions corresponen a extraordinaris per la fusió amb Bankia: 4.300 milions del fons de comerç negatiu generat per la fusió, i cal restar-hi els 1.397 milions de costos per a ajust de personal i altres despeses de la integració. Si s’eliminen aquests efectes, el benefici seria de 1.278 milions, davant els 205 milions registrats en el mateix període de l’exercici anterior, que va estar llastat per les fortes provisions constituïdes per anticipar-se als impactes futurs associats a la Covid.

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va destacar que l’entitat «ha completat amb èxit la primera fase de la fusió, després de presentar un molt bon resultat semestral i d’haver arribat a un acord laboral per a la reorganització de l’entitat». A més, va anunciar que «després de quatre mesos d’intens i fructífer treball d’integració» s’han revisat a l’alça «els objectius d’estalvis de costos fins als 940 milions anuals», davant els 770 milions calculats inicialment.

L’entitat ha posat en marxa el major expedient de regulació d’ocupació (ERO) de la banca amb un total de 6.452 sortides. La quota prevista s’ha cobert, ja que fins ahir, quan acabava el termini per acollir-se a l’ERO, ascendia a 7.900 persones. Ara la feina serà adequar el nombre de baixes al de persones interessades.