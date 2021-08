Tècnics del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Acció Climàtica han detectat per primera vegada a Catalunya, en plantacions de blat de moro de la comarca del Pla d’Urgell, la presència de l’escarabat Diabrotica virgifera, un insecte coleòpter crisomèlid que provoca danys greus al blat de moro i amb gran capacitat de dispersió. La plaga de l’escarabat del blat de moro va arribar a Europa els anys 90 procedent dels Estats Units, i fa temps que afecta les plantacions d’aquest cultiu en la majoria del països europeus. Des d’Acció Climàtica recomanen als agricultors i tècnics que estiguin alerta i, en cas de detectar la presència de l’insecte, ho comuniquin a la conselleria i segueixin les recomanacions per reduir la plaga.

Tot i tractar-se d’una de les plagues més devastadores que afecta el blat de moro, la Comissió Europea va decidir no continuar aplicant les mesures d’emergència en contra perquè no tenien prou eficàcia, i, des de llavors, no és considerada plaga de quarantena ni està subjecta a cap regulació. Malgrat això, Acció Climàtica recomana als agricultors que en puguin resultar afectats tot un seguit de mesures.