L'economia catalana va créixer un 19,1% interanual durant el segon trimestre, segons l'estimació avançada aquest dilluns per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Seria l'increment més accentuat de la sèrie històric –l'Idescat recull dades des de l'any 2000-, després de la forta caiguda de l'economia registrada entre abril i juny de l'any passat per la crisi de la covid-19. La variació és set dècimes inferior a l'evolució del PIB espanyol (+19,8%) i gairebé sis punts superior a la mitjana de la Unió Europea (+13,2%). En termes intertrimestrals, el PIB català va experimentar un creixement del 4,1%, superior tant a la mitjana espanyola (+2,8%) com a la de la UE (+1,9%).

A diferència d'altres períodes, tots els sectors econòmics presenten taxes de variació interanuals positives gràcies a la normalització de l'activitat econòmica. La indústria va ser el principal impulsor de l'economia catalana durant el segon trimestre, amb un creixement del 24,3%. Segons l'Idescat, algunes activitats dins el sector fins i tot han arribat a assolir uns nivells de vendes semblants als de l'any 2019, abans que esclatés la pandèmia.

destaca el comportament del sector serveis, amb una taxa de variació del 17,6%, més de 20 punts per sobre les dades registrades durant el primer trimestre (-4,9%). L'Idescat assenyala que aquest creixement correspon, en part, a la "intensa recuperació" de les branques més beneficiades per la recuperació de la mobilitat turística i la flexibilització de les mesures de distanciament. És el cas del transport aeri, l'hoteleria i la restauració, sectors molt castigats durant l'estat d'alarma. Altres factors que també han contribuït al creixement del PIB són la superació generalitzada dels nivells d'activitat en branques com el comerç a l'engròs i l'emmagatzematge i un major dinamisme en els serveis prestats per les administracions públiques.

Pel que fa a la construcció, aquesta va experimentar una recuperació del 15,4% en termes interanuals. Així, el sector trenca una ratxa de cinc trimestres consecutius a la baixa. Finalment, l'agricultura va registrar un creixement del 0,2%, vull dècimes per sota el primer trimestre (+1%).