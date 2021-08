Un total de 8.246 treballadors de CaixaBank han sol·licitat l'adhesió voluntària a l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que es va signar a principis de juliol, un 27,8% més respecte a les sortides previstes inicialment per l'entitat. Així, CaixaBank s'assegura poder cobrir l'expedient amb baixes voluntàries i evitar els acomiadaments forçosos. Per altra banda, el banc també cobrirà la quota de recol·locacions a través de l'adhesió voluntària. Segons les dades facilitades aquest dilluns pels sindicats, fins a 337 empleats han demanat cobrir vacants en altres empreses del grup, una xifra àmpliament superior a les 138 places que havia proposat l'entitat. CaixaBank té ara fins al 20 de setembre per determinar quines sol·licituds accepta.

Segons va destacar el conseller delegar del banc, Gonzalo Gortázar, durant la presentació de resultats del primer semestre, les condicions de sortida del banc han estat "atractives i responsables". En el mateix acte, el directiu va informar que l'impacte total de l'acord serà de 1.884 MEUR i que la indemnització mitjana per treballador se situarà en els 290.000 euros.