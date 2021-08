El Ministeri de Transports i la Generalitat han arribat a un acord aquest dilluns per a l'ampliació de l'aeroport del Prat mitjançant l'allargament de la tercera pista i la construcció d'una terminal satèl·lit, segons ha anunciat la ministra de Política Territorial i portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, després de la reunió bilateral entre el govern espanyol i la Generalitat. Rodríguez ha confirmat que l'ampliació suposarà una inversió de 1.700 milions d'euros i ha qualificat l'acord de "grandíssima notícia" perquè permetrà que l'aeroport es converteixi en un 'hub' intercontinental. L'acord arriba després de mesos de debat i actes a favor i en contra del projecte.

En la roda de premsa posterior a la reunió bilateral, ha subratllat que suposarà la creació de 83.000 llocs de treball directes i 365.000 en total, i 2,1 punts més d'aportació al PIB català.

Rodríguez ha indicat que l'anunci de l'acord per ampliar l'aeroport ha coincidit en el temps amb la trobada, però que no s'ha tractat amb profunditat entre els dos executius i que només s'han limitat a "celebrar-lo". De fet, ha avançat que aquest dimarts la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, n'oferirà més detalls.

Segons ha explicat la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, el govern espanyol portava "temps" treballant en aquest acord i que en el cas de les ampliacions del Prat i de Barajas calia el vistiplau dels governs de la Generalitat i la Comunitat de Madrid, respectivament. "Crec que serà una gran notícia celebrada per tots els catalans", ha comentat la ministra de Política Territorial, que ha celebrat que es pugui "culminar amb èxit la fase final".

Rodríguez ha expressat també la seva confiança que les autoritats comunitàries donaran la seva conformitat al projecte, tot i que suposa envair l'espai protegit de La Ricarda, inclòs dins de l'espai Xarxa Natura 2000. "Compleix amb totes les necessitats de sostenibilitat mediambiental", ha garantit la ministra, que ha afegit que el projecte s'emmarca des d'una "perspectiva sostenible", com la millora d'emissions i l'ús de nous biocombustibles.

Aquesta tarda, les dues parts s'havien reunit en una trobada secreta a la seu del Ministeri amb la presència de la titular de Transports, Raquel Sánchez, i el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró. La inversió per a les obres suposarà una inversió de 1.700 milions d'euros, que seran incloses en el DORA, que el Consell de Ministres té previst aprovar al setembre.

Puigneró avisa que l'ampliació de l'aeroport del Prat "només es tirarà endavant amb l'aval de la UE"

El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha assegurat aquest dilluns que l'ampliació de l'aeroport del Prat "nomes es tirarà endavant amb l'aval de la Unió Europea". Ho ha dit a la roda de premsa posterior a la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, a la qual ha assistit amb la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró. Puigneró s'ha felicitat pel fet que el pacte permetrà convertir el Prat en un aeroport intercontinental connectat, alhora, amb els de Reus i Girona per alta velocitat ferroviària.

El vicepresident, que s'ha reunit fora de l'agenda oficial amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha insistit que caldrà "aquest vistiplau" europeu per protegir "els espais de biodiversitat" com l'estany de la Ricarda, propera al complex i que podria veure's afectada si s'amplia la pista. "La solució que hem plantejat és que no es podia parlar en cap cas d'ampliar 500 metres la pista", ha advertit, i ha deixat la longitud final en mans del pla director d'Aena.

L'alcalde del Prat acusa la Generalitat d'haver "cedit al xantatge d'Aena"

L'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, s'ha mostrat "indignat" aquest dilluns al vespre després de conèixer l'acord entre la Generalitat i l'estat espanyol. Mijoler ha acusat el Govern d'haver "cedit al xantatge d'Aena", recordant que l'ens demanava el suport de l'administració catalana sense concretar amb exactitud com seria el projecte per aconseguir un 'hub'. Al mateix temps, l'alcalde ha assegurat que la Generalitat ha actuat amb "deslleialtat" per haver arribat a un pacte amb l'estat espanyol mentre l'Ajuntament s'oposa a les obres. Respecte les declaracions del vicepresident Puigneró assegurant que el projecte no comportarà la invasió de la Ricarda, Mijoler ha assegurat que "menteix".

"No es poden aprovar inversions sense dir en què consistiran", ha asseverat Mijoler en una compareixença telemàtica d'urgència, on ha criticat durament el pacte anunciat entre la Generalitat i el Ministeri de Transports i Mobilitat per impulsar l'aeroport i situar-lo com a 'hub' internacional. Mijoler ha tornat a demanar que Aena presenti el més aviat possible el projecte a la Comissió Europea, tot augurant que, si ho fes així, quedaria tombat per la seva repercussió mediambiental.

L'ampliació inclourà la connexió en alta velocitat amb Girona i Reus

L'acord per l'ampliació de l'aeroport del Prat inclou la connexió en alta velocitat amb els aeroports de Girona i Reus amb l'objectiu que actuïn com a infraestructures complementàries i puguin descongestionar el Prat. Les dues estacions uniran els dos aeroports amb Barcelona en mitja hora abans del 2026. Aquesta era una de les demandes que havia expressat la Generalitat en el debat sobre l'ampliació de la infraestructura, que suposarà una inversió de 1.700 milions d'euros entre els anys 2022 i 2031. Un altre dels compromisos tancats per part d'Aena és que el Prat continuï operant amb pistes segregades i que ho faci més de 80 operacions per hora sense arribar al límit dels 90.