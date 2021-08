Catalunya rebrà l’11,1% de la dotació del programa d’extensió Unico de banda ampla ultraràpida que el Govern espanyol va publicar ahir. L’objectiu de la línia de subvencions és que la connectivitat d’alta velocitat arribi al 100% de la població el 2025. Finançada amb fons europeus, té un pressupost de 250 milions d’euros, el més alt de la història dels programes d’extensió de banda ampla. La línia planteja actuacions per valor de 27,8 milions d’euros a Catalunya.

La convocatòria permetrà cobrir com a màxim el 80% de les actuacions i espera mobilitzar una inversió publicoprivada superior a 312 milions d’euros a l’Estat.

Les obres se situaran en 52 zones amb l’objectiu de desenvolupar projectes que permetin estendre la cobertura, com a mínim, a 316.500 unitats immobiliàries, llars o empreses, el 10,8% de les quals a Catalunya. La majoria -265.240- hauran d’estar ubicades en zones blanques, les que no tenen cobertura de xarxes de velocitat de almenys 30 Mbps, ni plans per a la seva dotació en els pròxims tres anys. La resta estan situades en zones grises, aquelles que només disposen de cobertura de banda ampla de nova generació o de previsions per a la seva dotació en el termini de 3 anys per part d’un sol operador.