A Espanya ja hi ha més ocupats que a l’estiu previ al coronavirus. La recuperació de l’ocupació ha agafat volada des de l’acabament de l’estat d’alarma, la cinquena onada està sent compatible amb la reactivació de diversos sectors tocats per la pandèmia i tot això s’ha traduït en un juliol de xifres rècord. La Seguretat Social ha sumat 91.451 afiliats nous, fins a un total de 19,59 milions de treballadors en actiu; 60.000 més que el juliol del 2019.

L'atur registrat encadena 5 mesos a la baixa al juliol, que s'ha tancat amb 37.548 desocupats menys que el juny (-8,42 %) i viu la tercera reducció anual de la pandèmia, tot i l'enduriment de restriccions per la cinquena onada. Segons el Ministeri de Treball, Catalunya tanca el mes amb 408.314 aturats, un 13% menys que fa dotze mesos i un fort descens anual de 61.035 persones. Les xifres no inclouen els inclosos en un ERTO, que baixen en 27.100 persones i se situen en 62.255 afectats. L'afiliació ha mantingut un ritme de crescuda però més moderat (0,88%), amb 30.540 treballadors més registrats a la Seguretat Social que al juny. En dotze mesos, a Catalunya s'han generat 151.495 llocs de treball i s'ha vist un repunt del 4,5% de l'afiliació.

A l'Estat, l'atur ha baixat en 197.841 persones al juliol, un nou rècord de caiguda de la sèrie històrica per tercer mes consecutiu. D'aquesta manera, l'atur estatal se situa en 3.416.498, persones, 356.536 desocupats menys (-9,45%%) que fa dotze mesos, un mes després d'haver aixecat el primer estat d'alarma després del confinament domiciliari.