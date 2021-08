El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei sobre la retribució del CO₂ no emès del mercat elèctric, els denominats beneficis caiguts del cel principalment de la nuclear i la hidràulica, després d’introduir modificacions en el seu tràmit d’audiència, per a la seva immediata remissió al Congrés dels Diputats amb l’objectiu de culminar la seva tramitació i que suposi una rebaixa en la factura de la llum per als consumidors.

En roda de premsa després del Consell de Ministres, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va indicar que «no és moment per maximitzar beneficis» per part de les empreses i va subratllar que la prioritat de l’Executiu passa per «alleujar la butxaca del consumidor» en un moment de preus de la llum disparats.

El 10% de la quantitat resultant es destinarà a combatre la pobresa energètica; concretament, ajudarà als consumidors vulnerables severs en risc d’exclusió social. Mentrestant, l’altre 90% cobrirà costos del sistema elèctric, prioritzant el finançament dels mecanismes de capacitat en vigor, i destinant l’excedent a finançar els càrrecs del sistema elèctric; en conseqüència, baixarà la factura final de tots els consumidors, en un rang que abasta des del 2,5% en el cas d’una llar fins al 0,85% per a una gran indústria.