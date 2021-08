El Govern central ha prorrogat fins al 31 d’octubre la garantia de subministrament bàsics per a usuaris vulnerables, una mesura que des de la seva posada en marxa el març del 2020 per esmorteir els efectes de la crisi de la covid ha evitat uns 330.000 talls d’aigua, llum o gas.

La garantia de subministraments bàsics, que prohibeix deixar sense llum, gas o aigua als usuaris per falta de pagament, forma part de les mesures englobades en el conegut com a «escut social», que l’Executiu va posar al març de l’any passat per decret per a fer front a l’efecte de la crisi econòmica derivada de la pandèmia.

Amb la finalitat de garantir el subministrament d’aigua, electricitat i gas natural, es mantenen les mesures de protecció dels consumidors vulnerables, romanent en vigor temporalment la definició ampliada de «consumidor vulnerable», a l’efecte de la percepció del bo social d’electricitat i la protecció especial enfront de la interrupció del subministrament.

Així, les comercialitzadores no podran tallar el subministrament a les llars acollides al bo social (descompte en la factura de la llum que han de sol·licitar els potencials beneficiaris) on visqui almenys un menor de 16 anys, una persona amb un nivell de discapacitat del 33% o superior, o una dependent de grau 2 o 3.