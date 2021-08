El Departament d’Empresa i Treball ha fet efectiu el pagament d’un total de 60,8 milions d’euros per fer front a les 90.285 sol·licituds d’ajudes presentades per persones en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) o que són fixos discontinus.

Aquestes ajudes estaven dirigides a persones residents a Catalunya que estiguessin afectades per un ERTO entre l’1 de gener i el 31 de maig d’aquest any o fossin beneficiàries de la prestació extraordinària com a fixos discontinus durant el mes de maig de 2021, havent estat en aquesta situació com a mínim un dia.

En declaracions a Efe, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha recordat que els beneficiaris de les ajudes han cobrat 600 o 700 euros, en funció del temps que duien en ERTO, i ha destacat que dues terceres parts dels beneficiaris han percebut la quantia màxima, en concret, un total de 66.967 persones.