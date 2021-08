L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) estima que l’economia catalana creixerà un 25,1% interanual durant el segon trimestre, una xifra superior a les previsions presentades aquest dilluns passat per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), que situen l’increment del PIB català en el 19,1%. Segons els càlculs publicats aquest dimarts per l’organisme de control fiscal, Catalunya seria la segona comunitat de l’Estat on més creixeria el PIB, superada només de les Balears (+25,6%). L’evolució del PIB a Catalunya també se situaria per sobre la mitjana estatal, ja que l’Airef preveu un creixement interanual del 19,8% per al conjunt de l’economia espanyola. En termes intertrimestrals estima un creixement del 3,3% per a l’economia catalana, vuit dècimes per sota les previsions de l’Idescat (+4,1%). Al conjunt de l’Estat, el creixement del PIB se situaria en el 2,8%.