En tancar el mes de juliol hi havia registrades a les llistes de l’atur un total de 27.637 persones a la Catalunya Central, el que suposa 2.486 menys. Es tracta d’una davallada del 8,25 %, la més elevada des del començament de la pandèmia respecte del mes anterior. En termes interanuals, la caiguda és del 12,29%, i el darrer any amb xifres semblants és el 2017, amb baixades del 12,61% el juny, del 12,55% el maig , del 12,62 l’abril i del 12,72% el gener.

El territori central ha encadenat tres mesos seguits de baixada de l’atur tant en termes mensuals com interanuals. En totes les comarques centrals s’ha reduït el nombre de persones sense feina, excepte al Solsonès, on interanualment ha augment de 20 aturats (585 el 2021 i 565 el 2020).

En termes intermensuals, el nombre aturats a la Catalunya Central ha anat disminuint des del mes de març, com a Catalunya (març, -0,95% i -1,25%, abril, -2,02% i -1,72%, maig, -1,95% i -3,09%, juny -5,52% i -7,46% i juliol -8,25% i 8,42%) i justament és el del juliol el més elevat i més semblants tant al territori central com al conjunt de Catalunya.

Respecte a la diferència més significativa en termes interanual, és la del Baix Llobregat Nord, amb una reducció del 20,09%, seguida per la del Bages (11,27%), l’Anoia (10,67%) i l’Alt Urgell (10,4%).

Pel que fa al conjunt de Catalunya, l’atur registrat encadena 5 mesos a la baixa al juliol, que s’ha tancat amb 37.548 desocupats menys que el juny (-8,42 %) i viu la tercera reducció anual de la pandèmia, tot i l’enduriment de restriccions per la cinquena onada. Segons el Ministeri de Treball, Catalunya tanca el mes amb 408.314 aturats, un 13% menys que fa un any i un fort descens de 61.035 persones. Les xifres d’aturats no inclouen els afectats per un ERTO, que baixen en 27.100 persones i se situen en 62.255 afectats. L’afiliació ha mantingut un ritme de crescuda però més moderat (0,88%), amb 30.540 treballadors més registrats a la Seguretat Social que al juny. En dotze mesos, a Catalunya s’han generat 151.495 llocs de treball i s’ha vist un repunt del 4,5% de l’afiliació.

A l’Estat, l’atur ha baixat en 197.841 persones al juliol, un nou rècord de caiguda de la sèrie històrica per tercer mes consecutiu. D’aquesta manera, l’atur estatal se situa en 3.416.498, persones, 356.536 desocupats menys (-9,45%%) que fa dotze mesos, un cop aixecat el primer estat d’alarma després del confinament domiciliari.

Per la seva banda, el director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat, Enric Vinaixa, va mostrar ahir un «moderat optimisme» davant les xifres de l’atur de juliol i va demanar no enlluernar-s’hi. En roda de premsa, Vinaixa va destacar el creixement de les afiliacions a la Seguretat Social, amb una mitjana de 30.540 cotitzants al juliol respecte al juny (+0,88) -i la xifra total del qual ascendeix pràcticament a nivells de juliol del 2019-, però va lamentar que prevalen les contractacions temporals enfront de les indefinides. Vinaixa va incidir que «l’estacionalitat prima respecte a la situació del mercat de treball» -en referència a l’auge del sector serveis a l’estiu- i va demanar estar atents davant les possibles conseqüències de la cinquena onada de contagis de coronavirus. En aquesta línia, va defensar que encara que les dades fan pensar que hi ha «una recuperació del clima de confiança», cal tenir en compte les xifres d’aturats de llarga durada i l’atur juvenil.

També els sindicats majoritaris van fer valoracions sobre les xifres publicades ahir. Així CCOO va vinculara la millora de les dades de l’atur del juliol amb «l’efecte estacional» dels mesos d’estiu i va definir com a reptes per a la recuperació econòmica revertir els salaris baixos i la precarietat. El sinicat va incidir en el fet que un 57% de persones aturades són dones, «que es mantenen en un segon pla de la recuperació en un mercat de treball clarament excloent i desigual». També va destacar que hi ha més de 60.000 persones en situació d’ERTO «amb un futur molt incert» i que la temporalitat de la nova contractació -en les seves paraules- és indicador de la inestabilitat laboral d’aquestes persones. L’organització va demanar que la recuperació econòmica «persegueixi l’ocupació de qualitat, estable i amb salaris dignes» i que potenciï sectors com l’educació, la sanitat i la dependència i els mateixos serveis d’ocupació.

Per la seva banda, UGT de Catalunya va destacar que nou de cada deu nous contractes són temporals, la qual cosa suposa una gran «precarietat laboral». Així ho va valorar l’organització en un comunicat. A més, UGT també va assenyalar que encara hi ha 62.000 persones afectades per un ERTO i que el 50% dels aturats no cobren les prestacions.

Pel que fa a a la valoració de la patronal Pimec, creu que les dades d’atur del juliol permeten ser «moderadament optimistes» quant al creixement de l’ocupació, tot i que va alertar que encara «no es pot parlar de recuperació». En roda de premsa telemàtica, el secretari general de la patronal, Josep Ginesta, va recordar que el setè mes de l’any ha estat «atípic» en termes d’ocupació, ja que el conjunt de l’economia ve d’un període «amb caigudes importants d’afiliació i ocupació» per la pandèmia. A banda, Pimec va demanar «més celeritat» en la campanya de vacunació per accelerar la recuperació econòmica i va lamentar que la lentitud de l’arribada de diverses mesures. «Tenim la sensació que no anem a tota la velocitat que podríem anar», va dir Ginesta.