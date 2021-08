El president, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que el Govern «manté un criteri absolutament objectiu de repartiment dels fons europeus per al conjunt dels territoris del país».

Sánchez va defensar que els fons europeus «es reparteixen baixos criteris establerts amb la Comissió Europea i les comunitats autònomes», en resposta als periodistes després de mantenir el tradicional despatx d'estiu amb el rei Felip VI en el Palau de Marivent.

El president considerava que «els fons constitueixen una gran oportunitat per modernitzar l’economia i de recuperar-nos fent les coses millor i no com les fèiem abans de l'aparició de la covid», va afegir.

«El que hem de fer és deixar a un costat la crispació i sumar entre tots que és el que vol la ciutadania per a superar la pandèmia i poder aprofitar aquests fons per a modernitzar el nostre país i la nostra economia». S’ha compromès aquest dimarts a mantenir «el desplegament de recursos» que ha dut a terme cap a Balears i Canàries, per ser les comunitats més afectades econòmicament per les conseqüències de la pandèmia, fins que se superi la covid-19.

Sobre la petició del Govern que Balears sigui tinguda en compte, va recalcar que «estan vinculats a projectes molt importants per a Balears com la transició ecològica, l'educació, la requalificació de treballadors amb polítiques actives d'ocupació per a trobar treball en empreses els estan demandant en determinats sectors d'activitat i la digitalització, sobretot de les pimes».

Va detallar que els projectes finançats amb fons europeus estan lligats a «tot el que té a veure amb les dues grans transicions: l'ecològica i la digital», i va destacar que el Govern balear «vénen desplegant des de fa anys» tots dos àmbits, «abans fins i tot de l’aparició de la pandèmia dels fons europeus acordats fa un any». Sobre el fet que el Govern hagi demanat que, en el repartiment de fons europeus, es prioritzi a les comunitats on la caiguda del PIB sigui més significativa, com Balears, Sánchez va recalcar que el Govern ha demostrat amb fets «el seu compromís amb els treballadors i amb el conjunt de Balears». Va recordar que, quan el Govern va aprovar les ajudes directes a les empreses per 7.000 milions d’euros, les comunitats més beneficiades són les més perjudicades a conseqüència que la covid frenés el transport aeri internacional.