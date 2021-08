El fons australià IFM ha acceptat les condicions que exigeix el govern espanyol perquè es produeixi l'opa sobre el 22,69% de Naturgy. En un comunicat remès aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la companyia ha apuntat que els requeriments de l'executiu són fruit d'un diàleg institucional "molt constructiu" i ha assegurat que estan "alineats" amb els seus interessos. "Nosaltres també donarem suport al desenvolupament d'un pla industrial que converteixi Naturgy en un actor principal en la transició energètica", ha assenyalat el grup. Segons va informar el govern espanyol el dimarts passat, les condicions tenen com a objectiu "garantir l'estabilitat de Naturgy i de les infraestructures crítiques".

Un dels principals requeriments és que IFM mantingui el domicili social de l'empresa energètica a l'Estat, així com una part "significativa" de la seva plantilla. També demana que se segueixi una política de dividends "prudent" que permeti completar inversions vinculades a la transició emergència i seguir una política d'endeutament que mantingui la qualificació creditícia estable i no dispari les ràtios d'endeutament per sobre els nivells recomanats per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

En termes d'inversió, el govern espanyol exigeix a IFM que busqui projectes vinculats a la transició energètica a l'Estat, que no doni suport a cap proposta de desinversió que impliqui la pèrdua de control de les filials per part del consell d'administració i que no aposti per cap proposa d'exclusió del grup a la borsa. Les condicions tindran una vigència d'almenys cinc anys des de la data en què es faci efectiva l'operació.