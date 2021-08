Segons va informar ahir el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, l'executiu té previst destinar 4 milions d'euros per fomentar l'ocupació d'un col·lectiu que, sovint, «és víctima d'una sèrie de prejudicis que dificulten el seu accés a l’entorn laboral». Malgrat que Torrent ha reconegut que les ajudes «encara són petites», també ha subratllat que permetran fer «un pas endavant molt significatiu» en la lluita contra la desigualtat. Les convocatòries per optar a les subvencions es faran públiques a partir del mes d'agost, i el Govern confia poder atorgar-les durant el darrer trimestre d'aquest any.

Les ajudes al col·lectiu trans s'inclouran dins el programa «Treball i formació», una iniciativa que té com a objectiu acompanyar persones en situació d'atur, especialment en aquells col·lectius que es troben en risc d'exclusió social, com ara les discriminades per motius ètnics o religioses.